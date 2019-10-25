Хартли вспомнил, как отстранил Ковальчука на матч за опоздание
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о давнем эпизоде, когда Илья Ковальчук опоздал на собрание команды и был отстранён за это на один матч. Ковальчук играл за «Атланту Трэшерз», когда её возглавлял Хартли.
«Помню тот случай, словно это было вчера. Я хотел преподать урок не Ковальчуку, а всей команде.
Кови – наш лучший игрок. Ладно. Но у нас в команде есть правила, и они для всех едины. Если одно из правил нарушил Ковальчук, через день на пару минут опоздает хоккеист четвёртого звена. А я не выгнал за это Илью.
И что мне делать? Получается, командные правила ничего не стоят? Но они одинаковы для всех. Я это предельно ясно объяснял ещё в тренировочном лагере», — цитирует Хартли «Матч ТВ».
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- 25 октября 2019
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