Хартли вспомнил, как отстранил Ковальчука на матч за опоздание

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о давнем эпизоде, когда Илья Ковальчук опоздал на собрание команды и был отстранён за это на один матч. Ковальчук играл за «Атланту Трэшерз», когда её возглавлял Хартли.

«Помню тот случай, словно это было вчера. Я хотел преподать урок не Ковальчуку, а всей команде.

Кови – наш лучший игрок. Ладно. Но у нас в команде есть правила, и они для всех едины. Если одно из правил нарушил Ковальчук, через день на пару минут опоздает хоккеист четвёртого звена. А я не выгнал за это Илью.

И что мне делать? Получается, командные правила ничего не стоят? Но они одинаковы для всех. Я это предельно ясно объяснял ещё в тренировочном лагере», — цитирует Хартли «Матч ТВ».