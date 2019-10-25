Шведский тренер после 7 поражений надел на матч костюм XVIII века
Главный тренер шведского клуба «Лександ» Роджер Мелин отметился необычным костюмом. В матче регулярного чемпионата SHL против «Эребру» Мелин оделся в костюм, напоминавший национальную одежду XVIII века: длиннополый камзол, мужские чулки и шляпу.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Hock_eye.
«Я думал, что это поможет несколько расслабить атмосферу, раскрепостить ребят. Но этого не произошло», — констатировал Мелин.
В матче с «Эребру» команда Мелина потерпела поражение (3:5), которое стало для «Лександа» восьмым подряд. В турнирной таблице чемпионата клуб занимает 12-е место из 14 команд, имея в активе только три победы. «Эребру» занимает третье место, одержав 8 побед в 13 матчах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» SHL.
- 25 октября 2019
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