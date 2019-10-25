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У «Рейнджерс» есть право вызвать Кравцова из КХЛ в любой момент

У «Рейнджерс» есть право вызвать Кравцова из КХЛ в любой момент
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора». Сегодня, 25 октября, у нападающего начал действовать пункт в контракте о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Колин Стивенсон, у «синерубашечников» есть возможность вернуть россиянина в любой момент. Кравцов не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ.

Виталий выступал за челябинский клуб с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.

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