Кожевников: Кравцова надо возвращать в КХЛ. Лучший вариант — СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможное возвращение нападающего системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова в Россию.

«Он воспитанник дальневосточного хоккея, но там по деньгам его не потянут. Права на игрока принадлежат «Трактору», команда тяжело стартовала, ни Кравцов, ни тот же Анисин ей точно не помешают.

Но, наверное, всё вновь решат большие финансы, и состоится трансфер. Из мощных клубов лучший для Кравцова вариант, на мой взгляд, – СКА. В ЦСКА все места заняты, а вот СКА нужно укрепление. Говорят, что и Балашиха тоже активно работает на рынке.

В любом случае Кравцова, Анисина и Ко нужно срочно возвращать в КХЛ. Чем больше ярких игроков будет в нашей лиге, тем реже мы будем спорить о реформе площадок. И тем выше станет результативность», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.