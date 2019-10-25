Гурьянов переведён во второе звено «Далласа»
«Даллас» продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий Денис Гурьянов занимался во втором звене «звёзд» вместе с Маттиасом Янмарком и Тайлером Сегином, сообщает пресс-служба клуба. Александр Радулов работал в третьей тройке нападения вместе с Радеком Факсой и Джейсоном Дикинсоном. Ударное звено «Далласа» на тренировке составили Джейми Бенн, Роопе Хинтц и Корри Перри.
В предыдущем матче, с «Анахайм Дакс» (2:1), Гурьянов отметился двумя результативными бросками. В первом случае Денису ассистировал Эндрю Кольяно, а во время второй голевой комбинации результативные передачи на свой счёт записали Тейлор Федун и Джейми Олексяк. Это первый дубль Гурьянова в НХЛ.
Гурьянов оформил первый дубль в НХЛ
- 25 октября 2019
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