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Гурьянов переведён во второе звено «Далласа»

Гурьянов переведён во второе звено «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас» продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий Денис Гурьянов занимался во втором звене «звёзд» вместе с Маттиасом Янмарком и Тайлером Сегином, сообщает пресс-служба клуба. Александр Радулов работал в третьей тройке нападения вместе с Радеком Факсой и Джейсоном Дикинсоном. Ударное звено «Далласа» на тренировке составили Джейми Бенн, Роопе Хинтц и Корри Перри.

В предыдущем матче, с «Анахайм Дакс» (2:1), Гурьянов отметился двумя результативными бросками. В первом случае Денису ассистировал Эндрю Кольяно, а во время второй голевой комбинации результативные передачи на свой счёт записали Тейлор Федун и Джейми Олексяк. Это первый дубль Гурьянова в НХЛ.

Гурьянов оформил первый дубль в НХЛ
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