Гурьянов оформил первый дубль в НХЛ

В эти минуты в матче чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимает «Анахайм Дакс». В данный момент идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал автором обеих шайб. Для россиянина это первый дубль в НХЛ.

В сезоне-2019/20 Гурьянов провёл 2 матча за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», на его счету 3 гола в АХЛ.

В составе «Далласа» до матча с «Анахаймом» в нынешнем сезоне 22-летний россиянин провёл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.