Вратарь рижского «Динамо» Салак отразил 70 бросков в двух последних матчах

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу рижан. Минский клуб продлил серию поражений до семи матчей, а «зубры» одержали вторую победу подряд.



Голкипер гостей Александр Салак отразил 36 бросков из 37. В предыдущем матче, с «Трактором» (2:0), чешский вратарь записал на свой счёт 34 сейва. Таким образом, в двух последних встречах на счету 32-летнего чеха 70 отражённых бросков.

Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Ковыршина, но гости сумели восстановить равновесие ещё в ходе первого периода благодаря голу Лауриса Дарзиньша в большинстве. В концовке второго периода Даниелс Берзиньш вывел гостей вперёд. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт 1:2 сохранился до финальной сирены.