Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года
26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
01:00 (мск). «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
02:00. «Торонто Мэйплс Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койтс»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл
02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
02:30 «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз»
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
- 25 октября 2019
-
23:00
-
22:59
-
22:22
-
22:17
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:26
-
20:47
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:54
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
-
16:42
-
16:19
-
16:11
-
15:45
-
15:40
-
15:21
Партнерский контент