Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



01:00 (мск). «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»

02:00. «Торонто Мэйплс Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс»

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койтс»

02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз»

02:30 «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.