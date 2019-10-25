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Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

01:00 (мск). «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

02:00. «Торонто Мэйплс Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койтс»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

02:30 «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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