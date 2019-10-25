«Питтсбург» обменял защитника Гудбрансона в «Анахайм»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» выменял у «Питтсбург Пингвинз» защитника Эрика Гудбрансона. Об этом сообщает официальный сайт «уток».
В качестве компенсации «пингвины» получили нападающего Андреаса Мартинсена и выбор в седьмом раунде драфта 2021 года.
27-летний Гудбрансон ранее защищал цвета «Флориды Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Он провёл 474 матча в НХЛ, записав на свой счёт 16 заброшенных шайб и 48 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в регулярке. Эрик не сумел отметиться результативными действиями и заработал две минуты штрафа. В 2011 году Гудбрансон стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.
29-летний Мартинсен в этом сезоне провёл один матч за фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге, не сумев отметиться результативными действиями.
- 25 октября 2019
-
23:00
-
22:59
-
22:22
-
22:17
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:26
-
20:47
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:54
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
-
16:42
-
16:19
-
16:11
-
15:45
-
15:40
-
15:21