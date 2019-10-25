«Питтсбург» обменял защитника Гудбрансона в «Анахайм»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» выменял у «Питтсбург Пингвинз» защитника Эрика Гудбрансона. Об этом сообщает официальный сайт «уток».



В качестве компенсации «пингвины» получили нападающего Андреаса Мартинсена и выбор в седьмом раунде драфта 2021 года.



27-летний Гудбрансон ранее защищал цвета «Флориды Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Он провёл 474 матча в НХЛ, записав на свой счёт 16 заброшенных шайб и 48 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в регулярке. Эрик не сумел отметиться результативными действиями и заработал две минуты штрафа. В 2011 году Гудбрансон стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.



29-летний Мартинсен в этом сезоне провёл один матч за фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге, не сумев отметиться результативными действиями.