Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился дублем, а форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» и завершил матч с показателем полезности «+4». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не лучшим образом провёл встречу с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), закончив её с показателем «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|29 из 34
|85,3
|6:5 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|2
|1
|3
|0
|-
|20.50
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+1
|0
|7
|2
|0
|25%
|21.58
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|3
|0
|-
|22.36
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+1
|+4
|0
|3
|0
|0
|-
|16.01
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|12.04
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|2
|3
|2
|2
|-
|21.25
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|2
|2
|5
|0
|-
|11.06
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|11.25
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|1
|-
|17.03
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|23.13
|Свечников (н)
|«Детройт»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|7.17
Дубль Кузнецова спас «Кэпиталз»! Фантастический камбэк «Вашингтона»
Лидеры «столичных» были не в духе, но у них есть Михал Кемпны.
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