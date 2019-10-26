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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился дублем, а форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» и завершил матч с показателем полезности «+4». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не лучшим образом провёл встречу с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), закончив её с показателем «-2».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»29 из 3485,36:5 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-22130-20.50
Кузнецов (н)«Вашингтон»2+0+1072025%21.58
Орлов (з)«Вашингтон»0+000230-22.36
Михеев (н)«Торонто»1+1+40300-16.01
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10211-12.04
Задоров (з)«Колорадо»0+0+22322-21.25
Любушкин (з)«Аризона»0+0+12250-11.06
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10210-11.25
Наместников (н)«Оттава»0+0-12211-17.03
Зайцев (з)«Оттава»0+000101-23.13
Свечников (н)«Детройт»0+000020-7.17
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