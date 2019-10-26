Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился дублем, а форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» и завершил матч с показателем полезности «+4». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не лучшим образом провёл встречу с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), закончив её с показателем «-2».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 29 из 34 85,3 6:5 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 2 1 3 0 - 20.50 Кузнецов (н) «Вашингтон» 2+0 +1 0 7 2 0 25% 21.58 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 3 0 - 22.36 Михеев (н) «Торонто» 1+1 +4 0 3 0 0 - 16.01 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 2 1 1 - 12.04 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +2 2 3 2 2 - 21.25 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +1 2 2 5 0 - 11.06 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 2 1 0 - 11.25 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 2 2 1 1 - 17.03 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 1 - 23.13 Свечников (н) «Детройт» 0+0 0 0 0 2 0 - 7.17