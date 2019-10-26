Дубль Кузнецова спас «Кэпиталз»! Фантастический камбэк «Вашингтона»

Лидеры «столичных» были не в духе, но у них есть Михал Кемпны.

Поражение «Кэпиталз» в предыдущем матче с «Эдмонтоном» не самым лучшим образом сказалось на психологическом состоянии команды. Ведя в счёте, «Вашингтон» дал возможность Макдэвиду и компании перевести встречу в овертайм, где «столичные» не реализовали свой момент, а «нефтяники» оказались беспощадны.



После переезда «Вашингтона» в Ванкувер главный тренер команды Тодд Рирден отменил утреннюю разминку, дав хоккеистам выспаться — игра с «Кэнакс» начиналась в 10 вечера по времени Восточного побережья. Изменение в составе было внесено всего одно: место в воротах занял российский голкипер Илья Самсонов, которому в этот вечер завидовать было трудно.

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Сама игра получилась такой, будто хоккеисты «Вашингтона» действительно заснули пораньше, забыв о том, что соперник полон сил и желания биться. Удивительно, но к середине третьего периода на счету главных действующих лиц атаки «Кэпиталз» — второго снайпера сезона Александра Овечкина, лучшего бомбардира Джона Карлсона и форварда первого звена Ти Джея Оши — был суммарный ноль в графе «броски в створ» ворот.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Впрочем, первые минуты встречи не предвещали «столичных» больших трудностей. Евгений Кузнецов достаточно быстро открыл счёт, когда его на ворота вывел Якуб Врана, остановивший атаку соперника на выходе из зоны.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

А вот затем началась «веселуха». В ворота «Вашингтона» влетело пять шайб подряд, причём на любой вкус: в большинстве, меньшинстве и равных составах, после сольных проходов и в результате отскоков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet650.

Форвард «Кэнакс» Тим Шаллер оформил голевой дубль, и за пять минут до второго перерыва игра «Кэпиталз» казалась полностью разрушенной — счёт был 5:1 в пользу хозяев, а обилие штрафов никак не предполагало возможностей отыграться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Всё изменила вторая шайба Кузнецова, заброшенная за секунду до конца второго периода. «Гол в раздевалку», как бы банально это ни выглядело, изменил настрой и придал «Вашингтону» импульс, которого не было раньше — на третий период в белой форме вышла совсем другая команда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Дефицит в три шайбы был отыгран ускоренными темпами. Сначала Ларс Эллер забил несколько случайный гол в меньшинстве, а затем Михал Кемпны под копирку «исполнил Карлсона», двумя могучими бросками от синей линии сделав счёт 5:5. Для Кемпны это была первая игра в карьере, в которой он забил более одного гола.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В овертайме обе команды имели прекрасные возможности, чтобы решить исход встречи в свою пользу, но не случилось. В серии буллитов «Вашингтон» оказался сильнее — победный штрафной бросок реализовал Никлас Бекстрём.