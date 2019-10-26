«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Петериса Скудры проиграли шесть матчей из семи последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин. Через 30 секунд команда хозяев сравняла счёт усилиями защитника Сергея Терещенко. В середине второго периода хабаровский коллектив вновь вышел вперёд, автором гола стал форвард Кирилл Рассказов. Шайба Рассказова стала заключительной в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.