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«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»

«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Петериса Скудры проиграли шесть матчей из семи последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин. Через 30 секунд команда хозяев сравняла счёт усилиями защитника Сергея Терещенко. В середине второго периода хабаровский коллектив вновь вышел вперёд, автором гола стал форвард Кирилл Рассказов. Шайба Рассказова стала заключительной в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 07:44' (5x5)   1:1 Терещенко (Косов) – 08:14' (5x5)   1:2 Рассказов (Йордан, Зогорна) – 28:54' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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