Марьямяки: думали, как настроить игроков после победы над ЦСКА

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьмяки подвёл итоги выигранного матча с череповецкой «Северсталью» (2:1 ОТ).



«После победы над ЦСКА мы думали, как настраивать команду на следующую игру. Считаю, что начинали хорошо. У нас были свои моменты во втором периоде, мы их не использовали. В третьем «Северсталь» показала хорошую командную работу – они вели игру», — приводит слова специалиста официальный сайт «Северстали».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Ессе Йоэнсуу. «Северсталь» не могла сравнять счёт до 57-й минуты, когда точным броском отметился защитник Либор Шулак. Встреча перешла в дополнительное время, где победу гостям принёс гол форварда Петера Регина.

«Северсталь» в овертайме уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение кряду