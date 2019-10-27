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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

26 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Трактор» проиграл «Амуру» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 07:44' (5x5)   1:1 Терещенко (Косов) – 08:14' (5x5)   1:2 Рассказов (Йордан, Зогорна) – 28:54' (5x4)

«Северсталь» уступила «Йокериту» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (Хаапала, Лехтонен) – 25:03' (5x4)   1:1 Шулак (Макеев, Бодров) – 56:23' (5x5)   1:2 Регин (Грант, Калниньш) – 62:13' (3x3)

«Ак Барс» победил «Барыс» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Фазылзянов (Журавлёв, Зарипов) – 11:33' (5x5)   1:1 Асетов (Михайлис, Метальников) – 18:42' (5x5)   2:1 Фрэттин (Викстранд, Петров) – 37:39' (5x4)   3:1 Галимов (Галиев, Яруллин) – 48:22' (5x4)   3:2 Михайлис (Старченко, Диц) – 54:20' (5x4)

«Локомотив» одолел СКА — 4:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Барабанов – 03:24' (5x5)   1:1 Накладал (Осипов, Алексеев) – 08:57' (5x4)   1:2 Барабанов (Токранов, Ткачёв) – 10:12' (5x4)   2:2 Савченко (Да Коста, Каюмов) – 31:05' (5x5)   3:2 Ильенко – 46:56' (4x4)   3:3 Зуб (Лехтеря) – 53:58' (5x5)   4:3 Кудрявцев (Накладал, Алексеев) – 61:01' (3x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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