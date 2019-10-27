«Нэшвилл» в овертайме одолел «Тампу», у Кучерова передача и «+1»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Предаторз» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Райан Эллис. 3 (1+2) очка в активе Романа Йози. По два балла за результативность в составе «Нэшвилла» набрали Калле Йернкрок (1+1) и Райан Джохансен (0+2). Голкипер «Тампы» Кёртис Макэлинни отразил 37 бросков из 40.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 27 секунд. Андрей Василевский участия в матче не принимал.
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