СКА-1946 повторил рекорд МХЛ по продолжительности победной серии
СКА-1946 в очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги на выезде обыграл «Тайфун». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу молодёжной команды СКА.
Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата МХЛ сезона-2019/20
Судьба матча решилась за 79 секунд до конца третьего периода. Нападающий Артём Жук добил шайбу с пятака ворот «Тайфуна» и принес петербуржцам победу. СКА-1946 выиграл 20-й матч кряду, благодаря чему повторил рекорд «Омских Ястребов» сезона-2013/14 по продолжительности победной серии.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
4 : 5
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Гордин (Кровяков) – 18:12' (5x5) 1:1 Бунов (Дробин, Поносов) – 21:51' (5x4) 1:2 Иванов – 22:11' (5x5) 2:2 Малухин (Елизаров) – 29:15' (5x5) 2:3 Рычков (Хуснутдинов, Бринкман) – 34:10' (5x5) 3:3 Овечкин (Поносов) – 47:59' (5x5) 3:4 Цыплаков – 52:27' (5x5) 4:4 Сычушкин (Овечкин, Поносов) – 53:55' (5x5) 4:5 Жук (Гордин, Цыплаков) – 58:41' (5x5)
В следующем матче подопечные Льва Бердичевского 30 октября сыграют с «Сахалинскими акулами». В случае победы «армейцы» станут единоличными обладателями рекорда МХЛ по продолжительности победной серии.
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