СКА-1946 повторил рекорд МХЛ по продолжительности победной серии

СКА-1946 в очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги на выезде обыграл «Тайфун». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу молодёжной команды СКА.

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Судьба матча решилась за 79 секунд до конца третьего периода. Нападающий Артём Жук добил шайбу с пятака ворот «Тайфуна» и принес петербуржцам победу. СКА-1946 выиграл 20-й матч кряду, благодаря чему повторил рекорд «Омских Ястребов» сезона-2013/14 по продолжительности победной серии.

В следующем матче подопечные Льва Бердичевского 30 октября сыграют с «Сахалинскими акулами». В случае победы «армейцы» станут единоличными обладателями рекорда МХЛ по продолжительности победной серии.