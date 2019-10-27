Морис — о «Классике наследия»: не хватало только летящей по небу оленьей упряжки

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ) поделился эмоциями от встречи. Матч «Классики наследия», прошедший на футбольном стадионе в Реджайне, посетили 33 518 зрителей.
«Условия были потрясающие!.. Лёд — превосходным, но на нём был снег, от этого никуда не деться. А на улице, стоит подбросить шайбу в воздух, как теряешь её из виду, стоит ей взлететь выше борта. Невозможно было предугадать, куда эта шайба отскочит. Не знаю, как сверху, а с уровня льда наблюдать за игрой было очень увлекательно. Мы понятия не имели, что происходило, что само по себе прикольно до тех пор, пока мы не начали проигрывать.
У меня за скамейкой вообще было лучшее место на всём стадионе: и фейерверк было видно, и промчавшиеся во время гимна истребители. Для полностью идеальной картинки разве что летящей по небу оленьей упряжки с санями не хватало. Но знаете, здесь всё было отлично прямо с той минуты, как приземлился наш самолёт. От водителей автобуса до носильщиков баулов, от персонала отеля до болельщиков — все были в превосходном настроении в ожидании этого матча. Надеюсь, зрители получили столько же удовольствия от увиденного, сколько и мы», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.
- 27 октября 2019
-
15:53
-
15:06
-
15:00
-
14:27
-
14:18
-
14:00
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:52
-
12:15
-
12:01
-
11:44
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:45
-
08:25
-
08:04
-
07:28
-
07:15
-
07:01
-
06:35
-
06:24
-
06:11
-
06:00
-
05:57
-
05:45
-
05:02
-
04:55