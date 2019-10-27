Морис — о «Классике наследия»: не хватало только летящей по небу оленьей упряжки

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ) поделился эмоциями от встречи. Матч «Классики наследия», прошедший на футбольном стадионе в Реджайне, посетили 33 518 зрителей.

«Условия были потрясающие!.. Лёд — превосходным, но на нём был снег, от этого никуда не деться. А на улице, стоит подбросить шайбу в воздух, как теряешь её из виду, стоит ей взлететь выше борта. Невозможно было предугадать, куда эта шайба отскочит. Не знаю, как сверху, а с уровня льда наблюдать за игрой было очень увлекательно. Мы понятия не имели, что происходило, что само по себе прикольно до тех пор, пока мы не начали проигрывать.

У меня за скамейкой вообще было лучшее место на всём стадионе: и фейерверк было видно, и промчавшиеся во время гимна истребители. Для полностью идеальной картинки разве что летящей по небу оленьей упряжки с санями не хватало. Но знаете, здесь всё было отлично прямо с той минуты, как приземлился наш самолёт. От водителей автобуса до носильщиков баулов, от персонала отеля до болельщиков — все были в превосходном настроении в ожидании этого матча. Надеюсь, зрители получили столько же удовольствия от увиденного, сколько и мы», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.