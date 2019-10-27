Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Литтла помог «Виннипегу» обыграть «Калгари» в «Классике наследия»

Гол Литтла помог «Виннипегу» обыграть «Калгари» в «Классике наследия»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Мозаик Стэдиум» и завершилась победой «Джетс» со счётом 2:1 Б. Матч «Классики наследия», прошедший на футбольном стадионе в Реджайне, посетили 33 518 зрителей.

Счёт был открыт усилиями нападающего «Калгари» Элиаса Линдхольма в середине второго периода. Шведский форвард реализовал большинство, воспользовавшись передачей Джонни Годро. За четыре минуты до конца третьего периода команде Пола Мориса удалось отыграться — цели достиг бросок Джоша Моррисси.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Монахан) – 34:47' (5x4)   1:1 Моррисси (Лайне, Шайфли) – 55:49' (5x4)   2:1 Литтл (Коннор, Пионк) – 63:04' (3x3)

В овертайме судьбу матча решил точный бросок нападающего «Виннипега» Брайана Литтла, которому ассистировал Кайл Коннор.

Видео победного гола можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC

«Калгари» победил «Флориду». Дадонов забил гол, Бобровский пропустил шесть шайб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019