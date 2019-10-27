Гол Литтла помог «Виннипегу» обыграть «Калгари» в «Классике наследия»

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Мозаик Стэдиум» и завершилась победой «Джетс» со счётом 2:1 Б. Матч «Классики наследия», прошедший на футбольном стадионе в Реджайне, посетили 33 518 зрителей.

Счёт был открыт усилиями нападающего «Калгари» Элиаса Линдхольма в середине второго периода. Шведский форвард реализовал большинство, воспользовавшись передачей Джонни Годро. За четыре минуты до конца третьего периода команде Пола Мориса удалось отыграться — цели достиг бросок Джоша Моррисси.

В овертайме судьбу матча решил точный бросок нападающего «Виннипега» Брайана Литтла, которому ассистировал Кайл Коннор.

Видео победного гола можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC