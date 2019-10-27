Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кулёмин: «Металлург» исправляет ошибки и прогрессирует во всех аспектах

Кулёмин: «Металлург» исправляет ошибки и прогрессирует во всех аспектах
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 ОТ). В ходе матча «Магнитка» упустила преимущество в две шайбы.

«Сибири» сегодня удалось перехватить инициативу из-за наших удалений. Так-то мы играли хорошо, не давали много сделать сопернику. В третьем периоде играли слишком скованно, а надо было активнее. Допустили две ошибки, дали хозяевам шанс на победу. Вася Кошечкин играет очень хорошо в последних играх, но надеяться только на вратаря — это неправильно. «Металлург» пытается исправлять ошибки начала сезона, много разговариваем по системе, прогрессируем во всех аспектах игры», — приводит слова Кулёмина официальный сайт КХЛ.

Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019