Кулёмин: «Металлург» исправляет ошибки и прогрессирует во всех аспектах
Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 ОТ). В ходе матча «Магнитка» упустила преимущество в две шайбы.
«Сибири» сегодня удалось перехватить инициативу из-за наших удалений. Так-то мы играли хорошо, не давали много сделать сопернику. В третьем периоде играли слишком скованно, а надо было активнее. Допустили две ошибки, дали хозяевам шанс на победу. Вася Кошечкин играет очень хорошо в последних играх, но надеяться только на вратаря — это неправильно. «Металлург» пытается исправлять ошибки начала сезона, много разговариваем по системе, прогрессируем во всех аспектах игры», — приводит слова Кулёмина официальный сайт КХЛ.
Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии
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