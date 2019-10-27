Анкипанс — о Кулде: скажем так, интерес есть, но у нас другие проблемы

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:3).



«Хорошая игра, думаю, что зрителям она понравилась. Жалко, что хотя бы одно очко не взяли. Много бросали, много атаковали, но не забили. Не повезло немного сегодня, в большинстве нужно было найти свой гол. Там были шансы. Макмиллан получил травму и вылетел на всю игру, что тоже сказалось на матче. Спасибо игрокам за третий период, они смогли возродить интригу. Впереди у нас важная игра дома, надо набирать очки.



У Салака микротравма. Он получил её в прошлом матче, поэтому мы решили дать ему отдохнуть. У нас была проблема с вратарём. Макаров заболел и прилетел только вчера в Москву. Не получилась у него игра, но он хорошо нам помогает. Совпадение. Очень много совпадений.



Кулда не помешал бы рижскому «Динамо»? На рынке много хороших хоккеистов. Скажем так, интерес есть, но у нас другие проблемы», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.