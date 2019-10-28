«Чикаго» дома разгромил «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-1»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По три балла за результативность в составе победителей набрали Дилан Строум (2+1) и Алекс Дебринкэт (1+2). Голкипер «Чикаго» Робин Ленер отразил 39 бросков из 40.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Николай Прохоркин не отметился результативными действиями.