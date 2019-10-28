«Чикаго» дома разгромил «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-1»
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По три балла за результативность в составе победителей набрали Дилан Строум (2+1) и Алекс Дебринкэт (1+2). Голкипер «Чикаго» Робин Ленер отразил 39 бросков из 40.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Николай Прохоркин не отметился результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Строум (Дебринкэт, Куккук) – 02:33' (5x5) 2:0 Кемпф (Нюландер, Кубалик) – 22:26' (5x5) 3:0 Строум (Дебринкэт) – 35:55' (5x5) 4:0 Дебринкэт (Строум, Карпентер) – 39:02' (5x5) 4:1 Уокер (Иафалло, Вагнер) – 43:35' (5x5) 5:1 Каджула – 57:53' (5x5)
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