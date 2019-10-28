Стали известны три звезды дня в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не вошли.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Лучшим игроком дня был признан нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Давид Перрон, отметившийся победной шайбой в овертайме и тремя результативными передачами во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).
Второй звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, оформивший хет-трик в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).
Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Бостона» Брэд Маршан, в матче с «рейнджерами» забивший два гола и отдавший три результативные передачи.
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