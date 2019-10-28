Форвард «Спартака» Карсумс оштрафован за толчок Макмиллана на борт
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча московского «Спартака» и рижского «Динамо» (3:2). Напомним, на 9-й минуте нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс заработал дисциплинарный штраф до конца матча. Форвард московского клуба получил «5+20» за толчок соперника на борт.
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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Спартака» Мартиньша Карсумса по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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