Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли подписал двусторонний контракт с «Куньлунем»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба КХЛ. Игрок заключил с командой однолетний двусторонний контракт.



В прошлом сезоне Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон». В позапрошлом сезоне Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «столичной» команды. В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Кэпиталз», забросив 7 шайб в 24 матчах.



Ранее 27-летний хоккеист защищал цвета «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ провёл 395 матчей и набрал 101 (44+57) очко при показателе полезности «-41».



В настоящий момент «Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 22 матчах регулярного чемпионата.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Восточная конференция Самый богатый клуб Востока сейчас даже не попадает в плей-офф.