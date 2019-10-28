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Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли подписал двусторонний контракт с «Куньлунем»

Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли подписал двусторонний контракт с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба КХЛ. Игрок заключил с командой однолетний двусторонний контракт.

В прошлом сезоне Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон». В позапрошлом сезоне Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «столичной» команды. В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Кэпиталз», забросив 7 шайб в 24 матчах.

Ранее 27-летний хоккеист защищал цвета «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ провёл 395 матчей и набрал 101 (44+57) очко при показателе полезности «-41».

В настоящий момент «Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 22 матчах регулярного чемпионата.

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