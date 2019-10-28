Постма: мне не стоило переезжать в Магнитогорск. Оказался не в том месте

Защитник «Лугано» Пол Постма прокомментировал период карьеры в магнитогорском «Металлурге».

«Ситуация была очень сложной. Оглядываясь назад, думаю, что мне не стоило переезжать в Магнитогорск. «Металлург» подписал контракты со многими русскими защитниками, и брать на эту позицию иностранца не имело смысла. Команда начала сезон плохо, клуб сделал небольшую чистку, выгнав тренера и генерального менеджера. Считаю, что просто оказался не в том месте. Сейчас я уже готов попробовать силы в другой команде», — приводит слова Постмы «Вечерний Магнитогорск».

В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени.