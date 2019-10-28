«Нефтехимик» — «Адмирал»: гости забросили три шайбы за пять минут

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимает «Адмирал». В ходе второго периода команда Сергея Светлова впереди со счётом 3:0.

Начало второго отрезка сложилось крайне неудачно для нижнекамского клуба. На второй минуте периода цели достиг бросок Константина Глазачева. Спустя полторы минуты отличился Денис Вихарев.

После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «волков» провёл замену голкипера — Александра Шарыченкова на последнем рубеже заменил Константин Барулин. Но и опытный вратарь недолго оставался сухим. Через две минуты после выхода Барулина на лёд вновь отличился Вихарев, оформив таким образом дубль.

Видео первого гола Вихарева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ