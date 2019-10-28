Йоонас Кемппайнен забил первый гол за СКА в 20-м матче чемпионата

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимает СКА. В ходе третьего периода гости впереди со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент единственную шайбу в матче забросил финский нападающий Йоонас Кемппайнен. «Армейцы» выиграли вбрасывание в чужой зоне. Артём Земчёнок набросил от борта, а Кемппайнен на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Для Йоонаса этот гол стал первым за карьеру в СКА. До этого в 19 матчах регулярки в активе Кемппайнена были только три голевые передачи.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В минувшем сезоне финский форвард играл за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Кемппайнен принял участие в 59 встречах, отметившись 33 (17+16) баллами при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В завершившемся плей-офф Кемппайнен в 17 матчах заработал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+11».