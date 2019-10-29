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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах дня приняли участие трое российских хоккеистов.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский большую часть матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:7) провёл в запасе. Российский вратарь появился на льду в первом периоде при счёте 0:3, пропустил две шайбы после шести бросков и в перерыве был обратно заменён на Сэма Монтембо. Его одноклубник Евгений Дадонов набрал 10-е очко в сезоне, сделав результативную передачу. При этом Евгений завершил матч с показателем полезности «-4». Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»4 из 666,72:7
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+1-40230-14.26
Любушкин (з)«Аризона»0+000330-10.00
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