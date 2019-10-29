Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах дня приняли участие трое российских хоккеистов.
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский большую часть матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:7) провёл в запасе. Российский вратарь появился на льду в первом периоде при счёте 0:3, пропустил две шайбы после шести бросков и в перерыве был обратно заменён на Сэма Монтембо. Его одноклубник Евгений Дадонов набрал 10-е очко в сезоне, сделав результативную передачу. При этом Евгений завершил матч с показателем полезности «-4». Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|4 из 6
|66,7
|2:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-4
|0
|2
|3
|0
|-
|14.26
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|10.00
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