Голкипер фарма «Автомобилиста» заработал удаление в серии буллитов в матче ВХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги между «Челметом» и «Горняком» (0:1 Б) произошёл неординарный эпизод.

Вратарь учалинцев Владимир Галкин во время исполнения буллита игроком «Челмета» Максимом Шабановым попытался клюшкой выбить шайбу у соперника. Выбить шайбу Галкин сумел, вот только в момент падения на лёд не сумел удержать клюшку в руках, к тому же с голкипера слетел ещё и блин. По итогам эпизода, голкипер был наказан двумя минутами штрафа (удаление за Галкина отбывал нападающий Степан Грымзин).

Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале ВХЛ (смотреть с 2:28:40).

Данную попытку не засчитали, и был назначен повторный бросок. Шабанов вновь исполнил буллит, который в итоге реализовал. В серии буллитов победу одержали фарм-клуб «Автомобилиста».