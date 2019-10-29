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Лучший арбитр в двух сезонах КХЛ Одиньш возвращается в лигу после тяжёлой травмы

Лучший арбитр в двух сезонах КХЛ Одиньш возвращается в лигу после тяжёлой травмы
Хоккей / КХЛ 0

Латвийский арбитр Эдуард Одиньш сегодня, 29 октября, будет одним из главных арбитров на матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Этот матч станет первым для арбитра с января 2019 года.

Лучший арбитр Континентальной хоккейной лиги сезонов-2013/14 и 2015/16 получил травму на третьей минуте матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 «Витязь» — «Торпедо» и не смог продолжить игру. Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром.

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.

Несмотря на тяжёлую травму, на прошлой неделе Эдуард был включён в число кандидатов на участие в чемпионате мира 2020 года.

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