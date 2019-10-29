Давыдов: канадский эксперимент «Локомотива» вытесняет молодёжь за океан

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».
«Великолепный клуб с, наверное, лучшей школой в стране в этом сезоне вдруг решил провести канадский эксперимент. Сначала провалился с Крэйгом Мактавишем, теперь сделал ставку на дебютирующего в роли главного тренера Майкла Пелино. Честно скажу, не могу понять, зачем Ярославль затеял это сомнительное дело.
Канадцы – люди простые, у них есть два атакующих звена, которые получают всё большинство, и есть два звена разрушающих, которые работают в меньшинстве. То есть все роли заранее расписаны, работы на будущее нет, встал в колею – и поехал. Для «Локомотива», где очень много талантливой молодёжи, такая упрощённая система категорически не подходит.
Я вспоминаю прошлогоднюю молодёжку во главе с блестящим трио форвардов «Локомотива» – Денисенко, Коваленко и Слепцом. Мне казалось, что вот-вот в нашем хоккее зажгутся новые звёзды. Тем более что все трое летом остались в России, в «Локомотиве». И тут неожиданный поворот – все трое попали под Мактавиша!
Как итог — прошло почти полгода, но ни о каком развитии молодёжи «Локомотива» речи нет. Слепец даже не в основе, из Коваленко делают специалиста по меньшинству, у Денисенко травмы. И таких, как Слепец, в «Локомотиве» много. Уверен, что с хорошим тренером и регулярной игровой практикой Денисенко, Коваленко и Ко уже сегодня были бы звёздами КХЛ. А пока они вынуждены смотреть на тренерский эксперимент своего клуба, который, по сути, вытесняет их за океан», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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