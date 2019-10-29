Экс-форвард «Локомотива» Ратти заключил контракт с «Торпедо»

Канадский нападающий Тай Ратти заключил однолетний контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Локомотив», забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Тай проводил на льду 18 минут 16 секунд. 25 октября «Локомотив» расторг контракт с Таем.
26-летний уроженец Калгари последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Ранее канадский форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и клуб «Портленд Уинтер Хоукс», вместе с которым выигрывал чемпионат молодёжной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Рэтти выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.
- 29 октября 2019
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