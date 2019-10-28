Гендиректор «Торпедо»: будет усиление состава. Один игрок скоро пополнит команду

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что в ближайшее время клуб пополнится одним хоккеистом.

«Работа по усилению состава ведётся, и оно будет. Один хоккеист скоро пополнит состав команды, фамилию не назову, потому что работа по контракту ещё не завершена. Надеюсь, объявим в ближайшее время», — сказал Харламов на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Торпедо» перейдёт Тай Ратти. В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Локомотив», забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Тай проводил на льду 18 минут 16 секунд. 25 октября «Локомотив» расторг контракт с Таем.