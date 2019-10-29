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Суздалев: выбор между сборными России и Швеции сделаю позже

Суздалев: выбор между сборными России и Швеции сделаю позже
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Александр Суздалев сказал, что пока не сделал выбор, за какую сборную выступать. Игроком интересуются юниорские сборные Швеции и России.

«Меня не совсем правильно поняли в интервью, я хотел сказать другое. Да, я получил вызов в юниорскую сборную Швеции, но это ещё ни о чём не говорит. Впереди сборы и тесты, по итогам которых определится состав. Окончательный выбор, за какую сборную выступать, сделаю позже», — сказал Суздалев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Александр Суздалев — сын бывшего игрока сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева. В 2011 году он с семьёй переехал в шведскую Ветланду. В настоящий момент 15-летний нападающий играет в системе ХВ-71 из Йёнчёпинга и считается одним из самых талантливых хоккеистов 2004 года рождения. Летом Александр получил вызов в сборную России U16 и сыграл в её составе на Кубке Сириуса в Сочи.

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