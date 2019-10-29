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Московское «Динамо» продлило победную серию, обыграв «Авангард»

Московское «Динамо» продлило победную серию, обыграв «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке переиграло омский «Авангард», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Владимира Крикунова выиграли четвёртый матч подряд, финалист последнего Кубка Гагарина проиграл четыре из пяти последних встреч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт за четыре секунды до второго перерыва, отличился нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший все 29 бросков соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Шипачёв (Тарасов, Яшкин) – 39:56' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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