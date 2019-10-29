Данил Мамаев покинул «Ростов» после четырёх матчей

Защитник Данил Мамаев покинул клуб Высшей лиги «Ростов», информирует официальный сайт ВХЛ. Игрок провёл за команду четыре матча.
25-летний Мамаев находился в системе челябинского «Трактора» с сезона-2014/15. Спустя два года выступлений за команды МХЛ и ВХЛ он подписал контракт с «Трактором», за который в общей сложности с 2016 по 2018 год провёл 87 матчей, записав в свой актив четыре результативные передачи без заброшенных шайб при показателе полезности «–2». За всё это время защитник выполнил только пять силовых приёмов.
7 августа 2019 года Мамаев покинул хоккейный клуб «Тамбов». Защитник пополнил состав тамбовчан 31 мая 2019 года. В прошлом сезоне Мамаев провёл восемь игр в ВХЛ за «Ермак», набрав 3 (1+2) очка. Выступал также в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.
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