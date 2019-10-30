Кузнецов жёстко врезался в борт в матче с «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, гости ведут со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В первом периоде встречи российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов жёстко влетел в борт после столкновения с форвардом «Мэйпл Лифс» Александром Керфутом. После этого эпизода россиянин ушёл в раздевалку, но вернулся и смог продолжить встречу.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Дублем в этой встрече отметился защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Дважды ему ассистировали Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.