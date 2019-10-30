Кузнецов жёстко врезался в борт в матче с «Торонто»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, гости ведут со счётом 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В первом периоде встречи российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов жёстко влетел в борт после столкновения с форвардом «Мэйпл Лифс» Александром Керфутом. После этого эпизода россиянин ушёл в раздевалку, но вернулся и смог продолжить встречу.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Дублем в этой встрече отметился защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Дважды ему ассистировали Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.
«Торонто» — «Вашингтон»: Карлсон забросил красивую шайбу с передачи Овечкина
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