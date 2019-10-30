«Торонто» — «Вашингтон»: Карлсон забросил красивую шайбу с передачи Овечкина
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Счёт в матче на 12-й минуте сравнял защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Ему ассистировали Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. Для американского хоккеиста эта шайба стала шестой в сезоне. Всего в активе Джона 22 (6+16) очка в 13 матчах регулярки.
Видео гола Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этому голу Карлсон вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ и отстаёт от лидирующего Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» на два очка.
Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2019/20
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