«Торонто» — «Вашингтон»: Карлсон забросил красивую шайбу с передачи Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 12-й минуте сравнял защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Ему ассистировали Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. Для американского хоккеиста эта шайба стала шестой в сезоне. Всего в активе Джона 22 (6+16) очка в 13 матчах регулярки.

Видео гола Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этому голу Карлсон вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ и отстаёт от лидирующего Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» на два очка.

Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2019/20