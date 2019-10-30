В официальном «твиттере» НХЛ гол Свечникова отметили как лучший момент дня

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» победил «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу команды Рода Бриндамора.

Единственную шайбу в составе «Флэймз» забросил Элиас Линдхольм, а главным героем встречи стал нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс четыре броска, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».

В официальном «твиттере» НХЛ первый гол Свечникова назван лучшим моментом игрового дня. Россиянин забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся её за ленточку.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.