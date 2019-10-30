Хэмилтон — о шедевре Свечникова: такие голы кажутся нереальными
Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон поделился мнением об игре нападающего команды Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз» (2:1).
Россиянин забросил две шайбы, а его первый гол получился по-настоящему уникальным. Свечников поднял шайбу на крюк за воротами и переправил её в сетку.
«Меня не удивил гол Свечникова. Андрей — парень, способный забрасывать шайбы подобным образом. Впрочем, когда видишь такой гол в матче, он кажется нереальным. Думаю, что сам Свечников был немного поражён. Он улыбался в течение пары минут после гола. Я счастлив, что он забил красивый гол. Приятно, когда в команде есть такой хоккеист», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт «Каролины».
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» НХЛ.
Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот
Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.
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