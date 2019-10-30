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Лисин забил дебютный гол за «Трактор» в своём 500-м матче в КХЛ

Лисин забил дебютный гол за «Трактор» в своём 500-м матче в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий челябинского «Трактора» Энвер Лисин, проводящий свой 500-й матч в КХЛ, отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с минским «Динамо». Таким образом, форвард забил свой первый гол за челябинский клуб, где находится на просмотровом контракте. Ассистентом выступил Александр Авцин, также находящийся на подобном контракте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;
Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;
Меньшиков — Карпухин, Коньков — Карлин — Косов;
Бородкин, Терещенко, Гришаков — Мансуров — Шолохов.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, Принс — Спунер — Степанов;
Денисов — Евенко, А. Костицын — Шор — Демков;
Знахаренко — Крыскин, Мартынов — Ковыршин — Феоктистов;
Павлович, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

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