«Нефтехимик» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:00 мск. Серия побед «Нефтехимика» насчитывает шесть матчей.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Казионов — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Захарчук, Падакин — Берглунд — Энлунд;

Волгин, Атюшов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Черников.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Витасек, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Турбин — Камалов, Лазарев — Рассказов — Голубев;

Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.