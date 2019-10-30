«Нефтехимик» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:00 мск. Серия побед «Нефтехимика» насчитывает шесть матчей.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Казионов — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Захарчук, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Волгин, Атюшов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Черников.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Витасек, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Турбин — Камалов, Лазарев — Рассказов — Голубев;
Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.
- 30 октября 2019
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