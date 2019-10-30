Скудра: про контракты Лисина и Авцина — не ко мне. Кравцову пока непросто

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с минским «Динамо» (4:1).



«Ребята молодцы, вышли с хорошим настроем. Хороший первый период, смогли забить гол. Знали, что минчане будут добавлять, я хорошо знаком с командами Вудкрофта, они играют очень агрессивно и, несмотря ни на что, идут вперёд. Матч получился очень непростым, особенно для молодых ребят. Постоянное давление, нужно из него выходить, абсолютно нет свободного льда, мы к этому готовились. Реализация моментов, с которой у нас постоянно были проблемы, сегодня не подвела. В первую очередь, сегодня Лисин и Авцин, которые не так давно в команде, повели команду за собой. Молодёжи было много сегодня в составе, они держали удар. Хорошая победа, будем надеяться, что после таких тяжёлых выигранных матчей у нас добавится уверенности.



Про контракты Лисина и Авцина не ко мне. Как будет дальше, решат менеджеры. Я просто рад, что у нас есть кому выходить на лёд, все медицинские комнаты и кровати заполнены, места уже нет.



Кравцов прилетел два дня назад, конечно, ему непросто. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы ему было комфортно. Чтобы он вникал и в тренировочный процесс, и в игровые нюансы. Он хорошо знает Никиту Тертышного, поэтому и поставили их вместе. Гика до перерыва на Евротур нам уже не поможет, поэтому поставили Виталия и Никиту с Седлаком. Выглядели они неплохо. Мансуров молодец, что вышел, не было других вариантов, мы его целенаправленно готовили к этому матчу», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» победил минское «Динамо», Лисин оформил дубль