«Ак Барс» стал первым клубом, отыгравшим 800 матчей в КХЛ

Матч с «Адмиралом» из Владивостока стал для казанского «Ак Барса» 800-м в Континентальной хоккейной лиге, информирует официальный «твиттер» команды. «Ак Барс» — первый клуб КХЛ, добравшийся до подобной отметки.



Составы команд:



«Ак Барс»



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Галиев — Э.Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;

Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.



«Адмирал»



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Осипов, Коннов — Вихарев — Бакош;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Ибатуллин, Дельнов, Лисин — Петров — Бутузов.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20