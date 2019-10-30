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«Ак Барс» стал первым клубом, отыгравшим 800 матчей в КХЛ

«Ак Барс» стал первым клубом, отыгравшим 800 матчей в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Матч с «Адмиралом» из Владивостока стал для казанского «Ак Барса» 800-м в Континентальной хоккейной лиге, информирует официальный «твиттер» команды. «Ак Барс» — первый клуб КХЛ, добравшийся до подобной отметки.

Составы команд:

«Ак Барс»

Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Галиев — Э.Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;
Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.

«Адмирал»

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Осипов, Коннов — Вихарев — Бакош;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Ибатуллин, Дельнов, Лисин — Петров — Бутузов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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