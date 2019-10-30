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«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив СКА

«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив СКА
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашнем льду уступил СКА, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

Команда хозяев открыла счёт на 92-й секунде матча, точный бросок в актив записал нападающий Святослав Гребенщиков. В концовке первого периода голом отметились подопечные Алексея Кудашова, автором заброшенной шайбы стал форвард Антон Бурдасов. На 26-й минуте нападающий «Витязя» Миро Аалтонен забил гол в меньшинстве, вскоре упустив шанс реализовать буллит. В середине третьего периода СКА сравнял счёт усилиями форварда Евгения Кетова. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок сделал Владимир Ткачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гребенщиков – 01:31' (5x5)   1:1 Бурдасов (Кагарлицкий, Якупов) – 17:11' (5x4)   2:1 Аалтонен – 25:13' (4x5)   2:2 Кетов (Галенюк, Земчёнок) – 50:16' (5x5)   2:3 Ткачёв – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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