«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашнем льду уступил СКА, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.
Команда хозяев открыла счёт на 92-й секунде матча, точный бросок в актив записал нападающий Святослав Гребенщиков. В концовке первого периода голом отметились подопечные Алексея Кудашова, автором заброшенной шайбы стал форвард Антон Бурдасов. На 26-й минуте нападающий «Витязя» Миро Аалтонен забил гол в меньшинстве, вскоре упустив шанс реализовать буллит. В середине третьего периода СКА сравнял счёт усилиями форварда Евгения Кетова. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок сделал Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 30 октября 2019
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