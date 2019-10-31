Результаты матчей НХЛ за 30 октября 2019 года

30 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:7 ОТ.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1.

«Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз» — 3:4 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:5.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».