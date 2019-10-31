Результаты матчей НХЛ за 30 октября 2019 года
30 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:7 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 7
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Палмьери (Симмондс, Холл) – 01:10' (5x4) 1:1 Палат (Шаттенкирк, Пойнт) – 09:28' (5x5) 1:2 Киллорн (Шаттенкирк, Джонсон) – 17:15' (5x4) 2:2 Братт (Заха, Хишир) – 26:05' (5x5) 2:3 Пойнт (Джонсон, Сергачёв) – 31:48' (5x5) 3:3 Палмьери (Батчер, Холл) – 32:17' (5x5) 4:3 Братт (Грин, Хишир) – 33:16' (5x5) 5:3 Ватанен (Симмондс, Грин) – 41:13' (5x5) 5:4 Чирелли (Рутта) – 42:45' (5x5) 5:5 Жозеф (Чирелли) – 47:45' (5x5) 5:6 Палат (Пойнт) – 56:03' (5x5) 6:6 Палмьери (Симмондс, Батчер) – 59:52' (6x5) 6:7 Джонсон (Палат, Макдона) – 61:16' (3x3)
«Коламбус Блю Джекетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Нил (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:11' (5x4) 0:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Чиассон) – 17:02' (5x5) 0:3 Хайра (Ньюджент-Хопкинс, Ганье) – 21:20' (5x5) 0:4 Драйзайтль (Кассиан) – 24:56' (5x5) 1:4 Веренски (Аткинсон, Дюбуа) – 26:55' (5x4)
«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бле (О'Райлли, Пьетранджело) – 26:52' (5x5) 1:1 Цуккарелло (Стаал, Цукер) – 28:43' (5x5) 2:1 Пьетранджело (Перрон, Гуннарссон) – 41:39' (5x5)
«Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз» — 3:4 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ньето (Белльмар, Калверт) – 06:05' (5x5) 1:1 Севьюр (Экблад, Уигар) – 09:59' (5x5) 2:1 Донской (Маккиннон, Жирар) – 19:28' (5x5) 3:1 Маккиннон (Коул, Кадри) – 47:37' (5x5) 3:2 Барков (Яндл, Хоффман) – 52:04' (5x5) 3:3 Юбердо (Экблад, Дадонов) – 58:30' (5x5) 3:4 Юбердо (Барков) – 60:29' (3x3)
«Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Татар, Уэбер) – 00:22' (5x5) 0:2 Уэбер (Мете, Дано) – 20:24' (5x5) 0:3 Казинс (Судзуки, Питри) – 41:17' (5x5) 1:3 Чикран (Кессел, Голигоски) – 44:47' (5x5) 1:4 Друен – 51:03' (5x5)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Картер (Копитар, Мартинес) – 03:53' (5x5) 1:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 17:39' (5x4) 1:2 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 19:34' (5x4) 2:2 Кемпе (Копитар, Даути) – 30:06' (5x4) 2:3 Бёзер (Петтерссон) – 35:17' (5x5) 2:4 Бёзер – 40:55' (5x4) 2:5 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 55:46' (5x4) 3:5 Картер – 58:49' (5x5)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
Холл: «Нью-Джерси» сражается против собственных болельщиков
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