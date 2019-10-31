Илья Любушкин и его жена показали русские народные костюмы для Хеллоуина

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин опубликовал новое фото в «Инстаграме» с женой. Они продемонстрировали русские народные костюмы на Хеллоуин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Любушкина.

В нынешнем сезоне Любушкин не отметился результативными действиями в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ при шести минутах штрафа и девяти бросках во воротам.

Хеллоуин — международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.