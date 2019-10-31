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«Барыс» — «Автомобилист»: Павел Дацюк вернулся в состав гостей

«Барыс» — «Автомобилист»: Павел Дацюк вернулся в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Барыса» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 31 октября, начало — в 16:30 мск.

В состав гостей вернулся 41-летний нападающий Павел Дацюк.

«Барыс»:

Карлссон (Паскуале );
Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Акользин — Бойд — Шестаков;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Евдокимов;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Переляев, Седов, Обидин — Плэтт— Хрипунов.

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