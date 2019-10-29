Мартемьянов: договорились с Дацюком, что будет играть не всегда — ему 41 год

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с новосибирской «Сибирью» (0:3).
«Мы в последних четырех играх забили только два гола – это критически мало. Хотя моменты есть. Соперник очень грамотно сыграл в обороне, тяжело было ее взломать. Надо отдать должное нашим парням, что руки не складывали. Матч был интересный
Отсутствие Дацюка? У нас с ним договорённость, что все матчи он играть не будет – ему 41 год. В ближайших двух матчах, он скорее всего будет играть. У Трямкина болезнь, у нас эпидемия в команде. Парни многие недомогают уже полторы недели. У нас постоянно кто-то выпадает с пониженной температурой.
Готов ли к отставке? Я к отставке готов всегда.
Будем думать по обменам. Рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой и не будет с нами продолжать поездку. Будут действия, однозначно.
В чем причина низкой результативности Доуса и Мэйсека? Их брали на роль лидеров, голеадоров. Не могут парни, хотя моменты есть. Немножко переигрывают, возможно нужно упросить игру. Слишком размазанная атака, на этом акцентируемся постоянно. Я считаю, что у Доуса сегодня было много моментов для бросков – просто заблокировали их», — передает слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 29 октября 2019
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