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Никитин: переломным моментом был быстрый гол «Сибири»

Никитин: переломным моментом был быстрый гол «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды. По словам Никитина, ключевым моментом матча стал быстрый гол сибиряков — в концовке первого периода ЦСКА открыл счёт, однако уже через 19 секунд сибирякам удалось сравнять счёт.

«Переломным моментом был быстрый гол «Сибири», после забитого нашего гола. Скажем так, позитивная энергия ушла. В обороне «Сибирь» сыграла грамотно, где-то вратарь здорово сыграл.

Состояние Кирилла Капризова? Он должен сам себя оценить. Форма набирается через игры», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Новосибирский коллектив одержал шестую победу подряд, у ЦСКА — два поражения в трёх последних матчах.

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